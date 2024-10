Solidarietà sui pedali Ecco le ‘Officine Popolari’ Biciclette per chi ne ha bisogno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quella bici in fondo al garage che non usa più nessuno. Quelle, tante, che finiscono dei depositi del comune dopo essere state abbandonate o rubate per strada, e non hanno più padrone. Hanno tutte la possibilità di una nuova vita. Potrebbero entrare a far parte del "parco" delle Officine Popolari, ennesimo prodotto di chi vuole migliorare il mondo. Soprattutto il mondo di coloro che hanno poche risorse e contano volentieri sulladi chi può. Su questo assunto, con il contorno di una cinquantina di volontari, è stata inaugurata ieri mattina - alla presenza del sindaco Enzo Lattuca - la nuova impresa "Pedala quanto vuoi. Dona ciò che puoi". che discende direttamente dalle Cucine Popolari. (Ilrestodelcarlino)