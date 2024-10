Serie C femminile, il Lecce Women va ko in casa: la Roma passa per 2-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) Arriva la seconda sconfitta stagionale (la prima in casa) per il Lecce Women. Presso il campo sportivo La Torre di Castrignano de'Greci, la squadra giallorossa è stata battuta per 2-0 dalla Roma.Di Grossi e Farnesi le reti messe a segno per la Roma. Il Lecce Women è rimasto fermo quota 6 (Di domenica 6 ottobre 2024) Arriva la seconda sconfitta stagionale (la prima in) per il. Presso il campo sportivo La Torre di Castrignano de'Greci, la squadra giallorossa è stata battuta per 2-0 dalla.Di Grossi e Farnesi le reti messe a segno per la. Ilè rimasto fermo quota 6 (Lecceprima)

Serie C Femminile, il Lecce Women batte la Salernitana: decisiva D'Amico - Seconda vittoria consecutiva (dopo quella sul Montespaccato dello scorso weekend) per il Lecce Women che, nella terza giornata del campionato di Serie C Femminile, girone C, ha avuto la meglio sulla Salernitana allo stadio Volpe, per 1-0. . . . Ad risultare decisivo è stato il rigore ... (Lecceprima)

Serie C femminile, il Lecce Women coglie la prima vittoria: 3-1 al Montespaccato - prima vittoria stagionale per il Lecce Women, dopo il ko all'esordio per 4-0 contro il Frosinone: presso il campo La Torre di Castrignano de'Greci la formazione giallorossa si è imposta per 3-1 sul Montespaccato. Di Scardino, Depunzio e D'Amico le reti messe a segno dal club salentino. Il... (Lecceprima)

Serie C Femminile, il Lecce Women finisce ko all'esordio contro il Frosinone - Il Lecce Women esordisce con una sconfitta nel campionato di Serie C Femminile, girone C: presso la Città dello Sport di Ferentino la formazione giallorossa è stata sconfitta per 4-0 dal Frosinone. Protagonista del match Sgambato, che ha firmato una doppietta; di Musolino e Ruzafa Lozano le... (Lecceprima)

