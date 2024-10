Riforma del voto in condotta, bocciati con il 5. Il parere dei presidi: “Responsabilizza di più gli studenti, ma raramente si ha a che fare con comportamenti gravi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Con l'approvazione definitiva della Riforma del voto in condotta, le scuole si preparano ad affrontare le nuove disposizioni. Mentre il ritorno ai giudizi sintetici nella scuola primaria sembra più agevole, l'introduzione delle nuove norme sulla condotta richiederà una modifica al DPR n. 122/2009, allungando i tempi di attuazione. L'articolo Riforma del voto in condotta, bocciati con il 5. Il parere dei presidi: “Responsabilizza di più gli studenti, ma raramente si ha a che fare con comportamenti gravi” . (Di domenica 6 ottobre 2024) Con l'approvazione definitiva delladelin, le scuole si preparano ad affrontare le nuove disposizioni. Mentre il ritorno ai giudizi sintetici nella scuola primaria sembra più agevole, l'introduzione delle nuove norme sullarichiederà una modifica al DPR n. 122/2009, allungando i tempi di attuazione. L'articolodelincon il 5. Ildei: “di più gli, masi ha a checon” . (Orizzontescuola)

Valditara: “La riforma del voto in condotta è una rivoluzione culturale. Le scuole devastate sono atti di teppismo. L’autorità è un principio fondamentale, basta fare quello che si vuole” - Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara definisce la nuova educazione civica e il nuovo voto in condotta, intervenendo al convegno 'L'Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà' a Roma. Le scuole devastate sono atti di teppismo. L’autorità è un principio fondamentale, ... (Orizzontescuola)

Valditara: “Con la riforma sul voto in condotta più trasparenza nei giudizi e più rispetto per gli insegnanti” - . Durante il convegno "L'Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà", svoltosi presso l'hotel Quirinale, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha delineato alcuni aspetti cruciali della riforma scolastica che prenderà avvio quest'anno. L'articolo Valditara: “Con la ... (Orizzontescuola)

Fratelli di Crozza, monologo: "La scuola cade a pezzi ma Valditara propone la riforma sul voto in condotta" - Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza affronta i gravi problemi delle scuole in Italia, dove si sono verificati 69 crolli in un anno e 6 edifici su 10 risultano privi di agibilità. Nel frattempo, il ... (Ilgiornaleditalia)