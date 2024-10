Re Carlo gli oggetti da cui non si separa mai per volere dei medici

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quando reparte per i suoi tour ufficiali, l’elenco degliche lo accompagnano è lungo e, diciamolo, piuttosto intrigante. Ma quello che davvero sorprende è il fatto che tra bagagli, abiti su misura epersonali ci sia sempre una scorta del suo stesso sangue. Sì, avete letto bene. Il re viaggia con il suo sangue a portata di mano, un dettaglio che ha certamente il tocco eccentrico della Royal Family. E questo non è un vezzo, è su indicazione del suo medico, che lo accompagna sempre. Preparazione reale: niente lasciato al caso Renon è l’unico a prendersi così sul serio in termini di preparativi. Anche la sua defunta madre, la regina Elisabetta II, aveva una squadra medica pronta per ogni eventualità. Un report del 2016 ci svela che la regina non viaggiava mai senza un medico della Royal Navy al suo fianco, pronto a tutto. (Dilei)