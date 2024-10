Patente a punti per l’edilizia, cos’è la “colpa grave” del datore di lavoro e cosa fare (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli infortuni sul lavoro, talvolta anche con esiti mortali, continuano a rappresentare un tema spinoso e, proprio per questo, dal primo ottobre debutterà la Patente a punti o a crediti. Obbligatorio dal primo ottobre per le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, lo strumento sarà indicatore essenziale e valutabile delle capacità di attuare efficaci piani di sicurezza sul lavoro. Il meccanismo funzionerà secondo regole ben precise: la Patente dei cantieri partirà con un punteggio di trenta punti, incrementabili in caso di assenza di incidenti o tramite certificazioni di sicurezza, ma anche decurtabili fino alla chiusura dell’attività per un anno. Il Ministero del lavoro ha predisposto uno schema di decreto sulla regolamentazione della nuova Patente, in attuazione dell’art. 27 d. lgs. (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli infortuni sul, talvolta anche con esiti mortali, continuano a rappresentare un tema spinoso e, proprio per questo, dal primo ottobre debutterà lao a crediti. Obbligatorio dal primo ottobre per le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, lo strumento sarà indicatore essenziale e valutabile delle capacità di attuare efficaci piani di sicurezza sul. Il meccanismo funzionerà secondo regole ben precise: ladei cantieri partirà con un punteggio di trenta, incrementabili in caso di assenza di incidenti o tramite certificazioni di sicurezza, ma anche decurtabili fino alla chiusura dell’attività per un anno. Il Ministero delha predisposto uno schema di decreto sulla regolamentazione della nuova, in attuazione dell’art. 27 d. lgs. (Quifinanza)

