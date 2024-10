Ortopedia: il napoletano Nicola Maffulli primo al mondo tra i ricercatori (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl professore napoletano Nicola Maffulli, ordinario nell’università ‘Sapienza’, è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia e della medicina dello sport. Lo si apprende dallo stesso chirurgo e scienziato che, in una nota, riporta l’ultimo aggiornamento del ranking della Stanford University, basato sui dati di Scopus, il database bibliometrico di letteratura scientifica curato dall’editore indipendente Elsevier. Scopus misura la produttività e l’influenza sulla comunità scientifica di oltre 200.000 ricercatori di 22 diverse discipline, basandosi sul numero di pubblicazioni “peer reviewed” – sottoposte, cioè, alla valutazione critica di altri esperti – e sulle citazioni ricevute. L’analisi dei dati relativi al 2023 evidenzia per lo scienziato italiano oltre 5.200 citazioni negli studî del settore. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl professore, ordinario nell’università ‘Sapienza’, è il ricercatore più influente alnel campo dell’e della medicina dello sport. Lo si apprende dallo stesso chirurgo e scienziato che, in una nota, riporta l’ultimo aggiornamento del ranking della Stanford University, basato sui dati di Scopus, il database bibliometrico di letteratura scientifica curato dall’editore indipendente Elsevier. Scopus misura la produttività e l’influenza sulla comunità scientifica di oltre 200.000di 22 diverse discipline, basandosi sul numero di pubblicazioni “peer reviewed” – sottoposte, cioè, alla valutazione critica di altri esperti – e sulle citazioni ricevute. L’analisi dei dati relativi al 2023 evidenzia per lo scienziato italiano oltre 5.200 citazioni negli studî del settore. (Anteprima24)

