Nodo di via Bologna Fer accelera | Abbiamo già messo i binari Finiremo il tunnel a metà 2025

(Di domenica 6 ottobre 2024) C’è più di un inizio, due, forse si vede la fine. Il primo passo risale a tanti anni fa, 25 anni fa. E’ il 1999 viene siglato un accordo dal ministero delle infrastrutture e trasporti, Regione Emilia-Romagna, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Comune di Ferrara. L’opera è colossale come grandi sono le ambizioni. Dovrebbe unire di nuovo la città spezzata dai, da quelle sbarre che si abbassano e si alzano più volte al giorno sui treni in arrivo, sulla pazienza di chi è al volante. Obiettivo, la realizzazione di unche ’salta’ via, rimossi i passaggi a livello, per far avanzare sottoterra locomotive e vagoni di due linee, la Ferrara-Rimini e la Ferrara-Codigoro (tra qualche anno anche la Suzzara-Ferrara). Sulla carta una benedizione, appunto sulla carta. Rinvii, ritardi, intoppi. Il progetto finisce nelle sabbie mobili. C’è un nuovo inizio. (Ilrestodelcarlino)