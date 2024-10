Nato, spunta un documento: più truppe, armi e mezzi per difendersi dalla Russia (Di domenica 6 ottobre 2024) La Nato chiederà agli Alleati di fornire un numero significativamente maggiore di truppe e armi per proteggersi dalla Russia. È quanto risulta da piani della Nato non ancora pubblicati e rivelati da Welt am Sonntag. Il giornale cita un documento che ha visioNato, che mostra quale aumento delle capacità militari la Nato ritenga necessario per gli Stati membri, alla luce del fatto che dal 2022 considera la Russia come la minaccia più significativa e immediata per la sua sicurezza. Secondo la testata tedesca, se nel 2021 la Nato riteneva che 82 brigate di truppe da combattimento fossero sufficienti, in futuro saranno 131, con un aumento di 49 unità. Inoltre l'Alleanza ritiene che sia necessario intervenire anche in termini di equipaggiamento, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea, le munizioni, le armi di precisione a lungo raggio, la logistica e i trasporti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lachiederà agli Alleati di fornire un numero significativamente maggiore diper proteggersi. È quanto risulta da piani dellanon ancora pubblicati e rivelati da Welt am Sonntag. Il giornale cita unche ha visio, che mostra quale aumento delle capacità militari laritenga necessario per gli Stati membri, alla luce del fatto che dal 2022 considera lacome la minaccia più significativa e immediata per la sua sicurezza. Secondo la testata tedesca, se nel 2021 lariteneva che 82 brigate dida combattimento fossero sufficienti, in futuro saranno 131, con un aumento di 49 unità. Inoltre l'Alleanza ritiene che sia necessario intervenire anche in termini di equipaggiamento, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea, le munizioni, ledi precisione a lungo raggio, la logistica e i trasporti. (Iltempo)

