MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Conceicao espulso: secondo giallo per simulazione corretto? Ulteriore episodio da MOVIOLA in Juventus-Cagliari con l'arbitro Marinelli ancora protagonista. Francisco Conceicao dalla grandissima giocata decisiva a Lipsia all'espulsione per doppio giallo contro i sardi, ma ci sono tante proteste da parte dello Stadium e della Vecchia Signora. Dopo aver rimediato il primo cartellino per via di una brutta entrata su Gaetano, l'esterno portoghese dopo un gran dribbling viene toccato lievemente sulla spalla e poi si getta a terra chiedendo il rigore. Il fischietto di Tivoli decide di estrarre il giallo per simulazione ed è il secondo. Va detto che non ci sono gli estremi per il rigore e per questo motivo il Var non può intervenire per revocare il cartellino giallo eventualmente errato: la simulazione potrebbe essere in effetti eccessiva, ma non campata in area. Tante polemiche comunque per questo episodio.

