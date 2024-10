Moto3, David Alonso vince anche in Giappone e si laurea Campione del Mondo con 4 gare di anticipo (Di domenica 6 ottobre 2024) David Alonso sfrutta il primo match point dell’anno, vincendo il Gran Premio del Giappone 2024 e garantendosi la certezza aritmetica di laurearsi Campione del Mondo Moto3 con ben quattro gare d’anticipo. Una giornata da sogno a Motegi per il portacolori del team Aspar, che ha conquistato il terzo successo consecutivo raggiungendo quota 10 vittorie in stagione (su 16 GP disputati). Il giovane fenomeno classe 2006 diventa così il primo pilota colombiano ad aggiudicarsi un titolo iridato nel Motomondiale e si porta a -1 dal record assoluto delle 11 affermazioni in una singola annata di Valentino Rossi nella classe leggera (nel 1997), pareggiando i conti nel frattempo con Joan Mir per quanto riguarda la Moto3. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024)sfrutta il primo match point dell’anno,ndo il Gran Premio del2024 e garantendosi la certezza aritmetica dirsidelcon ben quattrod’. Una giornata da sogno a Motegi per il portacolori del team Aspar, che ha conquistato il terzo successo consecutivo raggiungendo quota 10 vittorie in stagione (su 16 GP disputati). Il giovane fenomeno classe 2006 diventa così il primo pilota colombiano ad aggiudicarsi un titolo iridato nel Motomondiale e si porta a -1 dal record assoluto delle 11 affermazioni in una singola annata di Valentino Rossi nella classe leggera (nel 1997), pareggiando i conti nel frattempo con Joan Mir per quanto riguarda la

Moto3, Ivan Ortolà pole e record a Motegi davanti a Veijer e Alonso, lontani gli italiani - Dalla settima alla decima posizione, quindi, un festival spagnolo. 657, davanti a Riccardo Rossi (KTM CIP) 16° a 2. A partire davanti a tutti domani in gara (il via è fissato per le ore 04. Quarta posizione per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 724 millesimi, quinta per il giapponese ... (Oasport)

Moto3, Ivan Ortolà il più veloce nelle P3 a Motegi, terzo Alonso. Tre italiani in top 14 - 550. 181, di Filippo Farioli dodicesimo con il crono di 1:56. 445 e di Luca Lunetta quattordicesimo in 1:56. 707 per lui che è stato appena dieci millesimi più veloce rispetto a David Alonso, che ha dato la sensazione di non forzare fino in fondo e di tenersi un po’ di margine in vista delle P2. ... (Oasport)

Moto3, David Alonso in testa nelle FP a Motegi, terzo Filippo Farioli - 229 0. 198 218. 320 11 12 3. 3 20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’05. 104 15 15 5. 4 19 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’05. 068 213. 779 9 9 0. 432 11 15 11. 3 11 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 2’00. Quarta posizione per la quarta forza del ... (Oasport)