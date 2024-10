Morte Sammy Basso, da Giorgia Meloni a Jovanotti: il cordoglio sui social (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono tantissime le persone che hanno riempito Facebook, Instagram e X di messaggi per il giovane biologo veneto affetto dalla Sindrome di Hutchinson-Gilford scomparso ieri sera a 28 anni dopo un malore al ristorante. Politici, medici, personaggi dello spettacolo esprimono il dolore per la perdita di una "mente colorata" e di un "esempio straordinario di coraggio e forza d'animo che supera ogni ostacolo" (Di domenica 6 ottobre 2024) Sono tantissime le persone che hanno riempito Facebook, Instagram e X di messaggi per il giovane biologo veneto affetto dalla Sindrome di Hutchinson-Gilford scomparso ieri sera a 28 anni dopo un malore al ristorante. Politici, medici, personaggi dello spettacolo esprimono il dolore per la perdita di una "mente colorata" e di un "esempio straordinario di coraggio e forza d'animo che supera ogni ostacolo" (Tg24.sky)

Sammy Basso, dalla Cina l’ultimo post sui social prima della morte: “Piccoli passi per fare la differenza” - L'ultimo post pubblicato da Sammy Basso su Instagram tre giorni prima della morte e la foto dalla Cina: "Ad oggi qui sono stati identificati più o meno 20 pazienti con Progeria. Continua a leggere . Si sta lavorando per raggiungere ulteriori 60 casi che secondo statistiche mancano all'appello! ... (Fanpage)

Morte Sammy Basso, il ricordo di Jovanotti: “Con te ai miei concerti era sempre una festa” - “Ci eravamo sentiti giorni fa per darci un appuntamento quando sarei passato dal nord-est e stamattina immagino Sammy che dice ‘sarà per un’altra volta ragazzi…’ – prosegue Jovanotti – Ciao piccolo grande Sammy, mi ricordo quando ti presi in braccio di fronte alla spiaggia piena di tutta quella ... (Thesocialpost)

La morte di Sammy Basso: cos'e' la Progeria di Hutchinson-Gilford - La Progeria di Hutchinson-Gilford (HGPS), malattia di cui era affetto Sammy Basso deceduto ieri, 5 ottobre, all’età di 28 anni, è genetica e rarissima. Colpisce infatti una persona ogni 8 milioni di nati con un’incidenza nel mondo di una persona ogni 20 milioni. . . E' causata da una mutazione ... (Gazzettadelsud)