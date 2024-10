Monza-Roma finisce 1-1, a Dovbyk risponde Dany Mota (Di domenica 6 ottobre 2024) All'U-Power Stadium Dany Mota risponde all'attaccante ucraino. Roma - La Roma non va oltre un pareggio per 1-1 contro il Monza nel match dell'U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem Dovbyk risponde Dany Mota. Un pareggio che serve po (Di domenica 6 ottobre 2024) All'U-Power Stadiumall'attaccante ucraino.- Lanon va oltre un pareggio per 1-1 contro ilnel match dell'U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem. Un pareggio che serve po (Ilgiornaleditalia)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - I giallorossi frenano a Monza, dove pareggiano 1-1. In classifica i capitolini sono ottavi con 10 punti come Empoli e Atalanta, […]. Gli ospiti passano in vantaggio al 61' con Dovbyk ma vengono raggiunti da Dany Mota al 70'. (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la ... (Periodicodaily)

Monza-Roma 1-1: Dovbyk illude Juric, Dany Mota dà ancora una chance a Nesta - Nei primi minuti non sembra essere fluida come nel primo tempo la manovra romanista. ancora non positivo Soulé, ammonito a metà del tempo per aver fermato fallosamente una ripartenza. Secondo tempo Nessun cambio all'intervallo, Monza e Roma riprendono con gli stessi ventidue protagonisti che ... (Sport.quotidiano)

MOVIOLA – Monza-Roma, step on foot su Baldanzi: era rigore. Ghisolfi furioso: “Inaccettabile” - Esigo rispetto per tutti, per i calciatori e il loro sforzo, per il mister e per i tifosi. Credo che l’abbiate potuto vedere anche voi: c’era un rigore netto per noi. Dal Var Aureliano conferma la decisione e quindi rimane la scelta del campo. Ghisolfi furioso: “Inaccettabile” appeared first on ... (Sportface)

Monza-Roma 1-1 - Il Monza rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato e pareggia 1-1 in casa con la Roma, al terzo risultato utile consecutivo in Serie A con Juric in panchina. Gli ospiti passano ...(ansa)

C’è Ausilio per Monza-Roma: i potenziali obiettivi di mercato dell’Inter | CM.IT - Mota – autore della rete del pareggio oggi contro la Roma – potrebbe essere un’alternativa low cost in attacco per i campioni d’Italia (prezzo intorno ai 10 milioni di euro e contratto in scadenza nel ...(calciomercato)

Roma, Ghisolfi interviene sull'episodio del fallo in area su Baldanzi: «È inaccettabile, tutti hanno visto questo rigore» - Dopo Monza-Roma, il direttore sportivo della società giallorossa Florent Ghisolfi è intervenuto, per la prima volta, ai microfoni delle televisioni italiane per ...(ilmessaggero)