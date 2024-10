Mercato immobiliare: sempre più over 64 comprano casa. E spesso è l’abitazione principale (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – In Italia crescono sempre di più gli over 64 che comprano casa. Questo è ciò che si legge nell’analisi compiuta annualmente dall’agenzia Tecnocasa, che ha mostrato un aumento anche nell’età media degli acquirenti italiani (43,7 anni nel 2023, superiore al valore di 42,7 registrato nel precedente 2022). L’anno passato, infatti, la percentuale di acquisti da parte di cittadini over 64 si è assestata vicino al 10% sul totale delle compravendite, valore più alto registrato negli ultimi anni. Dopo il 9% del 2019, la percentuale era difatti scesa fino al 7,9% nel 2021. I numeri nel dettaglio Nello specifico, il 59% degli over 64 acquista nella maggior parte dei casi l’abitazione principale. La restante percentuale è suddivisa tra coloro che comprano case per investimento (27,7%) e case vacanza (13,3%). (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – In Italia cresconodi più gli64 che. Questo è ciò che si legge nell’analisi compiuta annualmente dall’agenzia Tecno, che ha mostrato un aumento anche nell’età media degli acquirenti italiani (43,7 anni nel 2023, superiore al valore di 42,7 registrato nel precedente 2022). L’anno passato, infatti, la percentuale di acquisti da parte di cittadini64 si è assestata vicino al 10% sul totale delle compravendite, valore più alto registrato negli ultimi anni. Dopo il 9% del 2019, la percentuale era difatti scesa fino al 7,9% nel 2021. I numeri nel dettaglio Nello specifico, il 59% degli64 acquista nella maggior parte dei casi. La restante percentuale è suddivisa tra coloro checase per investimento (27,7%) e case vacanza (13,3%). (Quotidiano)

Quotidiano - Mercato immobiliare | sempre più over 64 comprano casa E spesso è l’abitazione principale

Mercato immobiliare: sempre più over 64 comprano casa. E spesso è l’abitazione principale - Nel 2023 la percentuale di acquirenti più anziani ha raggiunto quasi il 10%, la quota più alta degli ultimi anni. Dalla scelta del piano alla classe energetica, ecco i numeri ...(quotidiano)

