LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: è duello Bagnaia-Martin, caduto Acosta (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Marquez si fionda all'interno e sorpassa Binder, prendendosi la terza posizione. -20 Oggi Bastianini ha perso davvero troppo in avvio, ma il podio potrebbe ancora essere alla portata. -20 Bagnaia ha 1.5 su Martin, 2.2 su Binder, 2.4 su Marquez, 3.6 su Bastianini. -21 Per cui siamo già al duello Bagnaia-Martin! Sono primo e secondo, divisi da 1.4. -21 Martin sorpassa Binder, Bastianini fa lo stesso con Miller. -21 ANCORA A TERRA Acosta! Ieri poteva essere un errore di gioventù, oggi è più grave. Scivolata all'ultima curva. -22 Marquez passa Miller ed è quinto. Bastianini sta accumulando tanto distacco in settima posizione. -22 Bagnaia, Acosta, Binder, Martin, Miller, Marquez, Bastianini, Morbidelli, Aleix Espargarò e Bezzecchi. Questa la top10. 14° Di Giannantonio, 19° Marini.

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: tra poco la partenza. Bagnaia sfida Martin, Acosta arbitro? - Raul Fernandez (Aprilia) 14. Enea Bastianini (Ducati) 5. Remy Gardner (Yamaha) 6. Francesco Bagnaia sarà in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola. Johann Zarco (Honda) 17. Alex Rins (Yamaha) 20. Alex Marquez (Ducati) 11. 6. Augusto Fernandez (GasGas) 19. Come seguire il GP Giappone in ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia e la mina vagante Acosta, incognita pioggia - Pecco, a segno nella Sprint Race, ha voglia di replicare per ottenere il bottino pieno nella tappa Giapponese. Sul circuito di Motegi assisteremo a una gara molto tirata e importante in chiave iridata, mancando cinque round al termine del campionato. Il campione del mondo, da questo punto di vista, ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: doppietta Bagnaia-Bastianini, 6 punti guadagnati su Martin - Su Pecco è rientrato anche Bastianini. 3. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del day-2 del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. 7. Daniel Pedrosa (KTM) 724. Il pilota della KTM ha tagliato il traguardo in 1:45. Joan Mir ... (Oasport)