La Santa Casa di Loreto aderisce all'appello di pace di papa Francesco (Di domenica 6 ottobre 2024) Loreto, 6 ottobre 2024 - papa Francesco, osservando con preoccupazione i venti di guerra e i fuochi della violenza che continuano a coinvolgere interi popoli e Nazioni, ha rivolto a tutti i credenti un sentito appello per chiedere il dono della pace: “Per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della pace, domenica prossima mi recherò nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine un’accorata supplica; se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sinodo, di unirvi a me in quell’occasione. E il 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo”. Il Santuario della Santa Casa di Loreto accoglie l’accorato appello del Pontefice. Lunedì 7 dalle 7.30 alle 19. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 -, osservando con preoccupazione i venti di guerra e i fuochi della violenza che continuano a coinvolgere interi popoli e Nazioni, ha rivolto a tutti i credenti un sentitoper chiedere il dono della: “Per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della, domenica prossima mi recherò nella Basilica diMaria Maggiore dove reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine un’accorata supplica; se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sinodo, di unirvi a me in quell’occasione. E il 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera e di digiuno per lanel mondo”. Il Santuario delladiaccoglie l’accoratodel Pontefice. Lunedì 7 dalle 7.30 alle 19. (Ilrestodelcarlino)

Ilrestodelcarlino - La Santa Casa di Loreto aderisce all' appello di pace di papa Francesco

