La Spezia, 6 ottobre 2024 - La Spezia è una delle città che hanno visto, in questo fine settimana, iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sul tema del dolore cronico. In piazza Beverini, le volontarie del gruppo spezzino del Comitato Fibromialgici Uniti, coordinato da Gianna Taverna e Adelaide Trastevere, hanno organizzato, con il patrocinio del Comune della Spezia, un gazebo informativo, al quale è intervenuto anche l'assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri. L'iniziativa ha visto la distribuzione di materiale divulgativo sulla fibromialgia e sulle attività della Fondazione Isal (Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche), promotrice di questa campagna nazionale e capofila, in campo internazionale, nella ricerca sul dolore cronico.

Lanazione - Il Comitato Fibromialgici Uniti in piazza per il dolore cronico

Il Comitato Fibromialgici Uniti in piazza per il dolore cronico

