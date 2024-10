Hanno ucciso l' uomo ragno - La vera storia degli 883 e una serie Sul potere dei sogni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Gli anni Novanta, l'umiltà, la provincia, una generazione in motorino (sempre in due): il regista Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano in anteprima laSky e NOW. "Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città. Della sua gente delle sue manie. Due discoteche centosei farmacie", quel giro di chitarra, quel ritmo dolente di un brano divenuto leggendario. Era il 1992 quando usciva Con un deca, traccia d'apertura di un album con sole sette canzoni che avrebbe riscritto i canoni della musica pop italiana. Lo stesso brano che ci accompagna durante i titoli d'apertura dellaSky e NOW (dall'11 ottobre),l'- La leggendaria883, e lo stesso brano che ci accoglie prima dell'incontro stampa con il regista (Movieplayer)