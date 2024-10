Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro". Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempo lotta con un tumore al pancreas. "Sto facendo un Cammino Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore: “Cammino impegnativo ma non mollo” L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per ilal pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro"., ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempocon unal pancreas. "Sto facendo une lacon il: “ma non” L'Identità. (Lidentita)

Eleonora Giorgi a Verissimo: “Un cammino impegnativo, perché lotto” - “In Italia abbiamo a Verona un’eccellenza della ricerca”, ha spiegato, riferendosi a un progetto che si concentra sulle mappe genetiche dei tumori. “Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele”, ha confessato la Giorgi, aggiungendo quanto la famiglia ... (Thesocialpost)

Verissimo, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi ospiti dalla Toffanin, lui: “Con Eleonora provo emozioni uniche” - Ospiti di Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 6 ottobre di Verissimo, Eleonora Giorgi e il suo ex marito Massimo Ciavarro hanno condiviso un momento intenso e toccante. Insieme, hanno ...(baritalianews)

