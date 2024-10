Eco Carmignano Run le foto della corsa

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – La 11ª edizioneEcoRun ha visto la partecipazione straordinaria di 200 podisti non competitivi, uniti dall’amore per lae il rispetto per l’ambiente. La manifestazione, all'insegna dell'ecologia, ha offerto percorsi di 17 km, 13 km e 6 km, che potevano rivelarsi impegnativi se non affrontati con la giusta preparazione. I partecipanti sono stati guidati attraverso gli splendidi sentieri delle colline del Montalbano, con partenza e arrivo a Seano. EcoRun, leL’evento è stato magistralmente organizzato dalla dinamica associazione "Jolly Runner", con la supervisioneUISP pratese, che ha garantito la precisione nelle classifiche e nel cronometraggio. (Sport.quotidiano)