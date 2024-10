Bruno Vespa abbandona la celebrazione dei 100 anni del Servizio Pubblico e attacca la Rai (Di domenica 6 ottobre 2024) Le celebrazioni organizzate dalla Rai nelle giornate di ieri e oggi per omaggiare i 100 anni della Radio e i 70 della TV registrano una nota stonata: a ‘suonarla’ è Bruno Vespa. Il giornalista e conduttore di Rai 1 si scaglia contro l’azienda perché a suo dire Porta a Porta non è stato celebrato come meriterebbe: Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. Non una parola sui 30 anni di Porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte. tuona su X. Per questa ragione, Vespa se n’è andato dalla celebrazione in programma al Palazzo dei Congressi a Roma. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le celebrazioni organizzate dalla Rai nelle giornate di ieri e oggi per omaggiare i 100della Radio e i 70 della TV registrano una nota stonata: a ‘suonarla’ è. Il giornalista e conduttore di Rai 1 si scaglia contro l’azienda perché a suo dire Porta a Porta non è stato celebrato come meriterebbe: Ieri sera alla100radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. Non una parola sui 30di Porta a porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte. tuona su X. Per questa ragione,se n’è andato dallain programma al Palazzo dei Congressi a Roma. (Davidemaggio)

