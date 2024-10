Antonella Palmisano vince a Madrid! Sigillo di forza nella 10 km ritorno dopo la delusione olimpica

(Di domenica 6 ottobre 2024)ha vinto la 10 km di marcia andata in scena, ultima tappa gold del circuito mondiale riservato al tacco e punta. La Campionessadi Tokyo 2020 si è imposta con il tempo di 44:02, chiudendo la stagione in maniera brillanteun’esperienza sottotono alle Olimpiadi di Parigi 2024 (ritirata20 km e sestastaffetta mista). La fuoriclasse pugliese, che in questa stagione si è laureata Campionessa d’Europa a Roma, ha messo in fila le avversarie lungo l’impegnativo saliscendi della Gran Via, nel cuore della capitale spagnola. (Oasport)