Youtube Short più lunghi di 1 minuto ecco da quando

Youtube ha deciso di ampliare il limite di durata dei suoi Shorts, portandolo fino a 3 minuti. Questa nuova funzionalità sarà disponibile dal 15 ottobre e rappresenta un'evoluzione importante per la piattaforma, mirata a competere con i contenuti di TikTok e Instagram Reels. Scopriamo insieme le novità e cosa comporteranno per i creator. Nuovi Limiti per Youtube Shorts: Fino a 3 Minuti Youtube, nel suo costante impegno per migliorare l'esperienza utente, ha annunciato una grande novità per gli Shorts: i video potranno essere lunghi fino a 3 minuti, rispetto al precedente limite di 60 secondi. Questa estensione sarà disponibile a partire dal 15 ottobre e rappresenta un'opportunità per i creator di espandere i loro contenuti e raccontare storie in modo più completo e coinvolgente.

