VIDEO | Stanno tornando i Motor City Machine Guns a SmackDown?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nelle ultime settimane è stato riportato che la WWE sta negoziando con almeno 15 Superstar per quanto riguarda i nuovi contratti. La notizia è arrivata dopo che è stato rivelato che Kevin Owens è attualmente in trattativa per un nuovo accordo. Questo, però, non ha impedito alla compagnia di cercare di ampliare la sua base di talenti portando nomi esterni alla stessa. E a, a Nashville, sembra che due stelle siano “in arrivo”. Il ritorno È andata in onda, durante la puntata dello show blu, una clip che mostrava due figure oscure mescolate a filmati di Detroit e alle auto veloci che sono sinonimo di– e potrebbe preannunciare l’arrivo di due stelle del wrestling anch’esse sinonimo di quel nome.