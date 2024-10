Spezia Reggiana 1-0 i granata tornano a mani vuote dalla Liguria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) La, 5 ottobre 2024 – Niente da fare: al “Picco” di Laescono sconfitti per 1-0. Prestazione, però, incoraggiante: persiste la poca incisività in attacco, ma oggi laavrebbe certamente meritato il pareggio. A differenza di altre volte, infatti, Bardi ha concluso i 90’ praticamente a guanti puliti. Decide tutto una rete al 36’ di Francesco Pio Esposito: tocco da meno di un metro sugli sviluppi di una punizione contestata. Poco in attacco, dicevamo, ma meglio di altre volte: ad un quarto d’ora dal termine clamorosa tripla occasione, prima con palo di Vido e poi con Gondo che prima vede murarsi un tiro deviato sulla linea, e poi in rovesciata non prende lo specchio. Ora sono 329 i minuti senza reti segnate. La “Regia” nelle ultime quattro ne ha perse due e pareggiate due, e rimane con 9 punti (in 8 gare).