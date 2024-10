Roma in corso sciopero | chiuse le metropolitane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Ultime corse alle 8,30 e poi chiusura per le metro A e B/B1 mentre la Termini-Centocelle prosegue il servizio. E’ la situazione dei trasporti diresa nota da Atac alla luce dellodi oggi. Sono possibili, fa sapere Atac, anche riduzioni del servizio di superficie mentre la metro C è chiusa sino alle 5.30 di lunedì per lavori connessi al prolungamento al Colosseo. Si concretizza il rischio disagi per chi usa i mezzi pubblici per unonazionale di 24 ore, proclamato da una sigla sindacale autonoma. A Milano, però, il sindacato l’ha revocato dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico, legati alla manifestazione pro-Palestina e alla partita serale Inter-Torino per il quale è prevista “la presenza di circa 65.000 tifosi”.