Open Days Fondazione FS | due giorni per scoprire la storia del trasporto pubblico

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – Ladelsfila davanti ai nostri occhi. Oggi, sabato 5 ottobre e domani, domenica 6, all’ex officina Manutenzione veicoli a Milano, in viale Monza, va in scena la giornata inaugurale degliFS. La dueconsentirà a tutti gli appassionati, ma anche ai semplici curiosi, di visitare le vetture e le locomotive storiche FS. “Un evento di festa, unday che avvicina il mondo dei treni ai cittadini e fail fascino di convogli storici che, grazie alla collaborazione traFS e Regione Lombardia, tornano a vivere e far viaggiare migliaia di lombardi alla scoperta delle bellezze dei nostri territori”, spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.