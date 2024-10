Medioriente Trump | Israele dovrebbe colpire siti nucleari Iran

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’ex presidente Usa e candidato repubblicano per la Casa Bianca, Donald Trump, nel corso di un comizio a Fayetteville, in North Carolina, ha dichiarato chedell’. In riferimento al presidente Usa Joe Biden, Trump ha detto: “gli hanno chiesto, cosa pensi dell’, losti? E lui, ‘purché non colpiscano il nucleare’. Ma è questo quel che uno vuoleno?”. E ancora: la risposta sarebbe dovuta essere “Colpisci prima le armie poi preoccupati del resto“. Idf: “Risposta asarà seria e significativa” L’esercito israeliano (Idf) sta pianificando una risposta all’attacco missilistico balistico dell’dell’1 ottobre controe avverte che sarà “seria e significativa”.