LIVE – Inter-Roma Women 1-1 | il duello finisce qui! Un punto ciascuno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è l’incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPQUI! 92? Un altro fallo di una giallorossa in area di rigore ai danni di Polli, lanciata verso la porta. Questa volta l’arbitro lascia giocare 90? Saranno cinque i minuti di recupero 88? GOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Karchouni si impossessa del pallone e lo posizione sul dischetto: con freddezza la francese batte il rigore e spiazza Caesar per l’1-1. 87? CALCIO DI RIGORE PER L’! Polli in area di rigore difende il pallone spalle alla porta, Minami cerca di fermarla ma commette fallo.