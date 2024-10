Città più tranquille grazie a Smart

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Controlli straordinari per la polizia locale di Cesano e Corsico che hanno collaborato in uno dei servizi, finanziati da Regione Lombardia. A Cesano, sono stati fermati 89 veicoli e 95 persone. Venti gli accertamenti alcolemici e 12 i verbali per violazioni al codice della strada. I controlli si sono concentrati sulle due principali dorsali di attraversamento della: la Nuova Vigevanese e via Isonzo. A Corsico, a settembre, sono state svolte 6 serate di controlli straordinari. In totale, sono stati svolti accertamenti su 139 persone e 80 veicoli. Sono 25 i verbali, tra cui guida senza patente, in stato di ebbrezza (con un conducente positivo, su 81 guidatori sottoposti ad alcoltest) e mancanza di assicurazioni e revisioni. Dieci controlli su esercizi commerciali e 7 interventi per disturbo alla quiete pubblica.