Ciclismo Vignola è il grande giorno Sarà una partenza stellare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’edizione 107 del Giro dell’Emilia che prenderà il via questa mattina alle 11.15 daha una starlist da classica monumento ed è una delle poche corse che il neo campione del mondo Tadej Pogacar non ha ancora vinto. Dopo due piazze d’onore alle spalle del connazionale Primoz Roglic al suo esordio in maglia arcobaleno Pogacar cercherà di porre rimedio aggiudicandosi quel traguardo che sembra stregato. Infatti anche nella tappa del Ssn Luca nelle prime tappe italiane del Tour de France ha trovato sulla sua strada il danese Jonas Vinegaard unico assente in questa parata di stelle che Adriano Amici è riuscito a convogliare alla. Oltre al plurivincitore Roglic è incondizione anche l’olimpionico Remco Evenepoel che certamente vorrà essere protagonista pur avendo dichiarato che il suo obiettivo è il Giro di Lombardia.