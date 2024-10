Altra giornata nera per il trasporto ferroviario | guasto a un treno Italo sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze ritardi oltre 60 minuti

(Di sabato 5 ottobre 2024) La circolazione dei treni lungo l’asseè fortemente rallentata. Intorno alle 18 di oggi – sabato 5 ottobre – un convoglioè rimasto bloccato nei pressi di Orte,adche collega le due città. L’impatto si è riverberato su tutta la rete, come avvenuto per lo stop alla stazioni della Capitale, lo scorso 2 ottobre. Alle 20, l’intervento del locomotore di soccorso per movimentare ilera ancora in corso. Iche stanno accumulando i treni ad, ma anche gli intercity e i regionali, superano i 60. Ed è un’per ilitaliano, dato che ilalsi somma ai disagi causati dallo sciopero di 24 ore, proclamato dal sindacato Orsa, e che sta coinvolgendo ilpubblico locale. (Open.online)