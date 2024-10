Udinese-Lecce Runjaic | Sappiamo cosa dobbiamo migliorare Thauvin? Decideremo domani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Abbiamo perso le ultime due partite e ora cercheremo con tutte le nostre forze di conquistare altri punti. Non vogliamo nasconderci, contro l’Inter in alcuni tratti abbiamo giocato bene, mabene su”. Lo ha detto il tecnico dell’, Kostaalla vigilia della partita contro ilnella settima giornata di Serie A. Rispetto al match con i nerazzurri, “che sarà una gara diversa, ilè una squadra con buoni giocatori, che sa mettere in difficoltà gli avversari. L’infermeria? Giannetti rientra proprio come Kamara, entrambi si sono allenati. Non ci sarà Kristensen, mentre susolo: ha subìto una contusione dolorosa, due giorni dopo la partita non ha potuto allenarsi, vedremo come starà”, aggiunge.