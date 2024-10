Tante novità per Dead Cells

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La “Montion Week” celebra anche nuovi aggiornamenti sui progetti digià annunciati in precedenza, il che significa che i fan del Decapitato hanno ancora piùda aspettarsi nel prossimo futuro. I fan desiderosi di esplorare ulteriormente l’universo del gioco dopo il recente rilascio dell’aggiornamento 35 “The End is Near” possono guardare il primo episodio del doppiaggio inglese di: Immortalis, la serie animata diretta e prodotta dallo studio Bobby Pills e dalla piattaforma di streaming ADN, in collaborazione con Motion Twin ed Evil Empire, a partire dall’8 ottobre. Con una storia originale ed esilarante sul Decapitato e le sue numerose morti e disavventure, i fan dipotranno presto godere di questo nuovo sguardo sul mondo e sui suoi numerosi e colorati personaggi, vedendo luoghi e storie familiari in un modo completamente nuovo.