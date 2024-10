Suarez attacca Bielsa | Non saluta non dice nemmeno ciao I giocatori esploderanno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Luisha parlato giovedì sera a DSports Uruguay della Copa America, criticando il ct dell’Uruguaye i suoi metodi. Queste le parole dell’uruguaiano riportate da The Athletic: Luisha dichiarato di sentirsi «ferito» dalla cultura instillata dal ct Marcelotra le mura della Nazionale uruguaiana. «Ci sono state situazioni che si sono verificate durante la Copa America che mi hanno fatto ferito, di cui non ho parlato per il bene del gruppo», ha detto. «Continuerà a succedere. Iraggiungeranno un limite ed. In Copa America c’eranoche mivano “Luis, giocherò la Copa America e poi non giocherò più”».ha continuato: «Questo ti fa capire che siamo vicini a una situazione difficile. Poi si supera e si torna perché si ama il proprio Paese. Tutti noi amiamo rappresentare il nostro Paese».