Servizi | esteso l’orario di apertura della SMSBiblio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pisa, 4 ottobre 2024 – Da sabato 5 ottobre vienedial pubblicoBibliotecain via San Michele degli Scalzi. Il sabato, infatti, la struttura rispetterà lo stesso orario degli altri giornisettimana: dalle 9 alle 19. In questo mododisettimanale viene portato a 60 ore complessive. “Si tratta di un ampliamento di orario che consentirà di organizzare ulteriori e più articolati progetti, in particolare per bambini e ragazzi ai quali, abitualmente viene dedicata la mattina del sabato con attività laboratoriali, visite scolastiche, letture con i volontari del gruppo Nati per Leggere e altro” spiega l’assessore alla cultura Filippo Bedini. Dopo la pausa estiva, già dal mese di settembre sono riprese le varie attività per bambini e adulti.