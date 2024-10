Perché falliscono le start-up? Cause più comuni e come evitarlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Oltre il 45% delle nuove imprese chiude entro i primi 5 anni. Ma cosa porta esattamente a questo alto tasso di fallimento? Spesso le ragioni vanno oltre una semplice “idea sbagliata” Non è infatti solo l'idea a determinare il successo, ma piuttostoquesta viene messa in pratica e portata avanti. Uno degli errori piùè concentrarsi troppo sul proprio prodotto o servizio senza capire se esiste una reale domanda di mercato. Molti investono tempo e risorse nello sviluppo di soluzioni innovative, senza chiedersi se i clienti siano realmente pronti a pagare per averle. Pensa che questo errore del cosiddetto “product-market fit” è una delle principalidi fallimento, responsabile del destino del 34% delle-up. Un altro fattore critico è la sottovalutazione del modello di business e dei costi operativi con una altrettanto pericolosa sovrastima dei ricavi.