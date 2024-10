Napoli-Como Conte avvisato | il messaggio è netto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A poche ore dall’inizio del match del Maradona traarriva l’annuncio del calciatore:scaldano i motori. La sfida che aprirà la settima giornata di Serie A è alle porte e ilvuole continuare a guardare tutti dall’alto anche durante la sosta delle nazionali. Con una vittoria la squadra di Antoniosarebbe infatti sicura di rimanere da sola in testa alla classifica per altre due settimane, giorni in cui il tecnico leccese lavorerà per migliorare i meccanismi e le condizioni dei calciatori che rimarranno a Castel Volturno. A poche ore dalla gara del Maradona che vedrà protagonisti, ha parlato il centrocampista della squadra di Cesc Fabregas, Maximo Perrone, che ha lanciato un messaggio netto ai tifosi azzurri e soprattutto a