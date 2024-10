MotoGp Giappone Martin è meno sicuro del solito | Non ho fiducia sulla moto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Motegi, 4 ottobre 2024 – Una situazione oggi ribaltata rispetto a una settimana fa. Il venerdì di Motegi ha messo in difficoltà Jorgeesattamente come il venerdì di Mandalika aveva creato non pochi problemi a Pecco Bagnaia. E poi c’è il meteo, sempre molto variabile in. Infatti, pioggia nella prima sessione, poi pista in via di asciugamento nella seconda. Alla fine entrambi hanno trovato un posto in Q2, ma il feeling appare diverso. Venerdì soddisfacente per Bagnaia, che è parso in ritmo con la sua Desmosedici sul tracciato asiatico,per Jorgeche ha faticato molto sul passo gara. Il time attack lo ha portato senza troppi patemi in Q2, ma le sensazioni del leader del mondiale non sono positive.