Lukaku | È fantastico provare l’emozione di Napoli  rappresenti un’intera città e la sua gente

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando è uscita la notizia del contatto del Napoli io, da persona che guarda molto Instagram, ho visto tanti messaggi dei tifosi del Napoli. Poi ho parlato con Mertens, che conosco da quando avevo 17 anni. Avevo quindi già un amico fidato che mi preparava alla vita qui. Si vede chee la sua. Èda. Ti dà energia per dare il massimo ogni giorno”. Lo ha detto Romelu, attaccante del Napoli, in una lunga intervista ai canali ufficiali del club azzurro, in cui ha sottolineato che “tutti i veri napoletani amano il club. Questo ti fa sentire bene ma c’è anche una grande responsabilità per dare il massimo”.parla anche della presentazione in azzurro: “Ero sopraffatto – ha detto – è stato tutto così incredibile. Ho sentito un’atmosfera diversa con un’energia davvero positiva.