L’Iran accusa il G7 di parzialità E i leader intanto avvertono il rischio di un’escalation

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'Iran ha reagito duramente alla dichiarazione rilasciata daidel G7, definendola "parziale e irresponsabile", dopo che i sette grandi hanno condannato l'attacco di Teheran contro Israele. In una nota, il G7 ha espresso una profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Medio Oriente, condannando fermamente l'aggressione militare iraniana, considerata una minaccia seria alla stabilità regionale. Ihanno ribadito il loro impegno per la sicurezza di Israele e hanno sottolineato che le azioni destabilizzanti dell'Iran, tramite gruppi affiliati come Hezbollah, Hamas e altre milizie regionali, devono cessare immediatamente.Nella stessa dichiarazione, il G7 ha lanciato un allarme sul pericolo di un'escalation incontrollabile nella regione, sottolineando che non è nell'interesse di nessuno.