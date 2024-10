Laura Pausini riceve una nomination per i Latin Grammy

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è pronta ad accogliere un nuovo riconoscimento nella sua hall dei trofei accumulati nel corso della carriera. La cantante ha ricevuto unaper iAwards per l’ultimo album pubblicato, Anime parallele nella sua versione spagnola. Non sappiamo ancora se saràad aggiudicarsi il primato nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional, aiAwards, con il suo disco in versione spagnola Almas Paralelas. Quel che è certo è che l’artista è pronta ad accogliere e portare a casa un ulteriore riconoscimento che impreziosirà la sua carriera artistica.e il prossimo riconoscimento, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn’ascesa che non accenna a termina quella di, dal 1993 ad oggi.