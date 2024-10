La squadra Montevago e Marconi tornano in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Seduta mattutina a Solomeo per i biancorossi di Formisano. Il Perugia ha lavorato a porte chiuse in vista della partita di domenica al Curi contro la Lucchese. Qualche spiraglio di luce per il tecnico:si sono rivisti in, hanno svolto un lavoro differenziato ma spingono per strappare una convocazione per il match contro i toscani. Nulla di certo e di scontato, ma c’è qualche speranza che i due possano dare disponibilità , anche se parziale. I prossimi due giorni di allenamento potranno fare chiarezza. È invece tornato a pieno ritmo Squarzoni, il giocatore che dopo un buon precampionato in Coppa Italia si è fermato per un problema fisico e ha saltato tutte le partite.