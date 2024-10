La Chianina Ciclostorica apre le iscrizioni 2025 e partecipa a L’Eroica di Gaiole

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lasi prepara per l’undicesima edizione, fissata dal 6 all’8 giugnoa Marciano della Chiana. Nel frattempo, il percorso di avvicinamento alla manifestazione inizierà sabato 5 e domenica 6 ottobre con lazione adiin Chianti, la più famosaal mondo. Qui, Laallestirà uno stand con prodotti tipici della Valdichiana, materiale informativo e la possibilità di preiscriversi all’edizionea un costo promozionale. Questa iniziativa sottolinea il legame tra i due eventi toscani di ciclismo storico. La, infatti, è nata ispirandosi a, con il sostegno del suo fondatore Giancarlo Brocci, e promuove valori condivisi come l’aggregazione, la valorizzazione del territorio e la passione per il ciclismo vintage.