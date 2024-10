Iago contro Michael di notte la lite | un video sbugiarda uno dei due

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello è straGarcia eCastorino. Tutto è iniziato ieri sera durante le nomination quando l’attore spagnolo ha nominato il coinquilino: “Nomino, perché l’altro giorno ha pianto perché non aveva visibilità nel programma. Questa è una cosa che non mi piace. Siamo fortunati e abbiamo la visibilità che meritiamo“.si è subito difeso e poi ha ricambiato la nomination: “Io ho pianto per la mia azienda fuori e mi sono detto ‘ma Starò facendo il percorso giusto? Mi sono chiesto se questo programma è un percorso che si allontana troppo dalla mia azienda. Lui non ha capito nulla del mio discorso. Mi mancava la mia azienda. Sono crollato, ma non era per la visibilità. Ora lo nomino. Non troviamo un punto di in. Abbiamo due personalità molto diverse. Mi sono anche aperto con lui, ma capisce tutt’altro.