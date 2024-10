Helene Trump | La risposta del governo peggiore di quella a Katrina

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Donald, ex presidente Usa e candidato repubblicano alla Casa Bianca, torna a puntare il dito contro l’amministrazione Biden. Questa volta il tycoon se l’è presa con ladelall’emergenza legata all’uragano. “La gente muore in North Carolina, muore dappertutto in cinque, sei Stati. Stanno morendo e non ricevono alcun aiuto dal nostrofederale perché non hanno soldi, perché i loro soldi sono stati spesi per persone che non dovrebbero essere nel nostro Paese”, ha dichiaratoin un raduno elettorale a Saginaw, in Michigan. “Questa è lanella storia degli uragani. Un certo presidente, di cui non farò il nome, ha distrutto la sua reputazione con l’uragano. E questo sta facendo anche peggio. Sta facendo peggio di lui. Votate pere ci occuperemo prima di tutto del popolo americano.