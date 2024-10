Fondazione Rossini Baldinini Senni | | Mi aspettavo un ringraziamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un rinnovo senza preavviso, quello del consiglio di amministrazione delladel teatro, almeno per alcuni. È il caso ad esempio di Laura, in carica da dieci anni all’interno del cda, che ha scoperto casualmente nei giorni scorsi di non farne più parte. Il rinnovo, deciso il 23 settembre scorso, propone per i prossimi tre anni, una struttura composta dalla sindaca e presidente dellaElena Zannoni, dall’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato, da Annalisa Antonellini, avvocato e membro del consiglio direttivo del circolo Acli di Lugo, da Daniela Pini, celebre mezzosoprano e assessore alla Cultura del Comune di Bagnara di Romagna e da Gianni Parmiani, attore e autore teatrale già membro del cda.