È morta Lea Pericoli addio alla signora del tennis italiano | aveva 89 anni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ÈLeadelLutto nel mondo dello sport: è, all’età di 89, l’exta italiana Lea. Soprannominata La Divina dal giornalista sportivo GiClerici per la sua eleganza sia dentro che fuori dal campo, è stata 27 volte campionessa nazionale. Nata a Milano il 22 marzo 1935, Leaha trascorso l’infanzia ad Addis Abeba, in Etiopia, dove il padre, imprenditore, si era trasferito dopo la Guerra d’Etiopia. È proprio il papà a farle conoscere il, che inizia a intraprendere a livello professionistico a 17, quando rientra in Italia. Dopo aver vinto il titolo nazionale nella categoria juniores nel 1952 e 1953, l’anno seguente fa la sua prima apparizione agli Internazionali d’Italia.