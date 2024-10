Cinema in lutto il grande attore è morto all’improvviso Aveva recitato anche con Benigni VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)nel mondo del, èimprovvisamente Michel Blanc, celebrefrancese e figura indimenticabile della commedia d’oltralpe. L’si è spento all’età di 72 anni nella notte tra giovedì e venerdì 4 ottobre 2024, come confermato dal suo entourage alla rivista Paris Match. Ricoverato in ospedale per motivi non resi noti dalla famiglia, la sua scomparsa è stata un duro colpo per tutti gli appassionati dele per i colleghi che hanno lavorato al suo fianco. Addio a Michel Blanc, il messaggio dell’amico Gérard Jugnot A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato l’amico e collega Gérard Jugnot, compagno di una vita artistica nella leggendaria compagnia teatrale “Le Splendid”. Durante la notte, Jugnot ha condiviso un post emozionante su Instagram: “Dannazione Cosa ci hai fatto”.