Bologna il pericolo è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Trasformare l’adrenalina di Anfield in una pozione magica per superare, di slancio, l’ostacolo Parma. Già, perché ilper il, adesso, è. Incassati complimenti, applausi, abbracci e sorrisi, la squadra potrebbe commettere l’errore di sentirsi arrivata. Di sedersi e di offrirsi quale vittima sacrificale di un Parma che non chiede altro. Una squadra distratta dalla musica Champions per riprendere a correre. La stanchezza sulle gambe dei rossoblù potrebbe farsi sentire, perché mentre i Ducali hanno continuato ad allenarsi, ilha viaggiato in aereo – seppur comodamente –, ha giocato 90 minuti gagliardi (termine antico, che rende però l’idea) e si è imbarcato di nuovo. Poi è logico che tra Beatles, Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Pier Ferdinando Casini e Matteo Lepore c’è il rischio che qualche giocatore perda il senso della realtà.