Aggressione al giornalista Andrea Joly giudizio immediato per i quattro di CasaPound

(Di venerdì 4 ottobre 2024)per imilitanti diaccusati di aver aggredito ilde La Stampa, la sera tra il 20 e il 21 luglio nel quartiere San Salvario, a Torino, fuori dal circolo Asso di Bastoni, in via Cellini. La prima udienza è stata fissata per il 21 gennaio 2025. Il sostituto procuratore Paolo Scafi ha invece chiesto l’archiviazione per il quinto indagato, che non avrebbe partecipato al pestaggio. Non ci sarà l’udienza preliminare per iimputati Niente udienza preliminare quindi per Euclide Rigato, Marco Berra, Igor Bosonin e Paolo Quintavalla, gli estremisti di destra arrestati il 22 agosto con le accuse di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate.era stato picchiato davanti al circolo di, mentre stava filmando e fotografando con il suo smartphone una festa organizzata dai militanti.